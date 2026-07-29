После разлива нефтепродуктов для рек Мулянка и Пыж собираются создать программу реабилитации

Как сообщает РБК-Пермь, решение было принято по итогам приема обеспокоенных состоянием рек пермяков. На встрече присутствовали министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Беланович, Пермский межрайонный природоохранный прокурор Иван Ахматов и глава аппарата главного федерального инспектора по Пермскому краю Андрей Курбацкий, а также экоактивисты.

Сбор нефтяной пленки и расчистка берегов — начальный этап локализации последствий. Представители Минприроды, Росприроднадзора и Роспотребнадзора постоянно мониторят динамику изменений, делая пробы воздуха, воды и почвы. Работы в акваториях продолжаются.

Также в ближайшее время планируется выпустить спасенных уток в естественную среду обитания, в очищенные от загрязнений места. Дальнейший отлов и оказание медицинской помощи продолжатся.

Информационный обзор редакции.