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После разлива нефтепродуктов для рек Мулянка и Пыж собираются создать программу реабилитации

В Пермском крае намерены создать комплексную программу реабилитации и оздоровления рек Пыж и Мулянка после разлива нефтепродуктов. К этой работе собираются привлечь «Лукойл-ПНОС».

Пресс-служба министерства природных ресурсов Пермского края

Как сообщает РБК-Пермь, решение было принято по итогам приема обеспокоенных состоянием рек пермяков. На встрече присутствовали министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Беланович, Пермский межрайонный природоохранный прокурор Иван Ахматов и глава аппарата главного федерального инспектора по Пермскому краю Андрей Курбацкий, а также экоактивисты.

Сбор нефтяной пленки и расчистка берегов — начальный этап локализации последствий. Представители Минприроды, Росприроднадзора и Роспотребнадзора постоянно мониторят динамику изменений, делая пробы воздуха, воды и почвы. Работы в акваториях продолжаются.

Также в ближайшее время планируется выпустить спасенных уток в естественную среду обитания, в очищенные от загрязнений места. Дальнейший отлов и оказание медицинской помощи продолжатся.

Информационный обзор редакции.

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