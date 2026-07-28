В Минприроды рассказали, на каком этапе находится ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Мулянке

Стало известно, как сейчас проходит ликвидация последствий перелива нефтепродуктов в бассейнах рек Пыж и Мулянка. Экологическое происшествие случилось в конце июля. По данным министерства природных ресурсов, локализация нефтепродуктов в устье Мулянки предотвратила попадание нефтепродуктов в Каму. Работы идут параллельно на четырех участках.
На участке №4, в устье реки Мулянки в районе улицы Строителей и микрорайона Красный Октябрь установлен дополнительный боновый рубеж. Пленочных загрязнений и протечек нефтепродуктов на поверхности воды, поступающих в Каму, нет. Движение судов вызвало подъем нефтяной пленки, которое привело к вторичному загрязнению на участке №3 на 2-й Мулянской в районе лодочном станции в Красном Октябре. Специалисты должны начать мойку и обработку надворных строений, полностью очистить береговую линию от Красного Октября до пешеходного моста на улице Куфонина планируют в течение десяти дней.
На участке №2 от улицы Куфонина до «Манки Ривер Парка» оградили лодочную станцию, а также очистили береговую линию у жилых домов и акваторию у базы отдыха. Для исключения вторичного загрязнения от движения судов, на этой территории установили дополнительные боновые ограждения. На правом берегу Мулянки расчищают камыш и собирают остаточное загрязнение скиммерами.
На участке №1 от реки Мулянка до реки Пыж перед постом на шоссе Космонавтов планируют смонтировать еще один рубеж бонов. Это должно предотвратить попадание нефтепродуктов вниз по течению в сторону базы отдыха. На реке Пыж в районе защитной дамбы идут локальные очистные работы: специалисты на катамаране очищают боновые заграждения перед плотиной и вывозят собранные отходы.
В пресс-службе Минприроды рассказали, что от Сбербанка до завода ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» сейчас вырубают зеленые насаждения, загрязненные нефтепродуктами. Чтобы оценить масштаб загрязнение, предприятие начало спутниковое картографирование местности. «К ликвидации последствий привлечены значительные силы аварийно-спасательных формирований и волонтеров. Работы продолжаются. По прогнозу ожидаются дожди, в связи с этим прошу уделить особое внимание реке Пыж, чтобы не допустить распространения загрязнения вниз по течению — туда, где акватория уже очищена», — отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, обращаясь к представителю ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Информационный обзор редакции.
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