В Минприроды рассказали, на каком этапе находится ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Мулянке

На участке №4, в устье реки Мулянки в районе улицы Строителей и микрорайона Красный Октябрь установлен дополнительный боновый рубеж. Пленочных загрязнений и протечек нефтепродуктов на поверхности воды, поступающих в Каму, нет. Движение судов вызвало подъем нефтяной пленки, которое привело к вторичному загрязнению на участке №3 на 2-й Мулянской в районе лодочном станции в Красном Октябре. Специалисты должны начать мойку и обработку надворных строений, полностью очистить береговую линию от Красного Октября до пешеходного моста на улице Куфонина планируют в течение десяти дней.

На участке №2 от улицы Куфонина до «Манки Ривер Парка» оградили лодочную станцию, а также очистили береговую линию у жилых домов и акваторию у базы отдыха. Для исключения вторичного загрязнения от движения судов, на этой территории установили дополнительные боновые ограждения. На правом берегу Мулянки расчищают камыш и собирают остаточное загрязнение скиммерами.