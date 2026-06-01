Взглянуть на город не через архитектуру: появился маршрут с необычными городскими деревьями

В Перми создали туристический маршрут, на котором можно встретить городские деревья с необычной судьбой. Проект «Под кронами деревьев» появился на онлайн-картах 2ГИС.

Пресс-служба администрации Перми

Новый маршрут позволяет взглянуть на Пермь не через привычную архитектуру, а через историю старых и необычных деревьев — живых памятников, видевших смену эпох и хранящих городскую память не хуже архивов.

«Зеленый» маршрут проходит от тихих долин малых рек до улиц исторического центра. В нем 16 локаций, среди них: 100-летний дуб у Средней дамбы, Пушкинская липа, ива у дендрария, лиственница — дерево-флаг, шаровидные ивы в Райском саду.

