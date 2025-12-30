Два визит-центра откроются в долине реки Егошиха в 2026 году

В начале 2026 года откроется первый визит-центр «Егошиха», который находится на Разгуляе. Его собирались запустить для посетителей в 2025 году. Основные темы экспозиции этого визит-центра «Малые реки наполнены жизнью», «Открытие Мурчисона вписало Пермь в историю», «Первогород. Егошиха — река времени». Ее помогал готовить Пермский краеведческий музей.

В марте 2026 года готовятся открыть второй визит-центр на Егошихи — «Горки» в парке «Городские горки». Его экспозиция поведает посетителям об экологических профессиях.

Информационный обзор редакции.