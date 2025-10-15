Стало известно, в каких родниках города качество воды нельзя набирать воду для питья и бытовых нужд

Воду в родниках проверяли по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям. Для оценки степени загрязнения результаты анализов сравнили с несколькими нормативами, установленными в СанПиН.

В итоге в роднике на улице Трактовая, 1 слишком много железа и нитрат-ионов, в деревне Субботино, на улицах Танцорова, 36, Коломенской, 17, Вильвенской, 9 и Гоголя (восточнее СНТ №6 «Лужок») превышена предельно-допустимая концентраций по микробиологическим показателям. родниках по ул. Соликамской, 16, на пересечении Лифанова и Обросова, Коломенской, 17 и Вильвенской, 9 определено незначительное превышение показателя общей жесткости воды.

В управлении по экологии и природопользованию отметили, что пить воду из родников опасно, так как их зона питания не защищена от негативного воздействия природных и техногенных факторов.