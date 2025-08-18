Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В экопарке Егошихи обустраивают пять дождевых садов

В долине реки Егошиха началось обустройство дождевых садов — они нужны для того, чтобы эффективно задерживать и фильтровать осадки, очищать стоки и снижать нагрузку на склоны оврагов, предотвращая их эрозию.

МКУ «Городское зеленое строительство»/ВКонтакте

В МКУ «Городское зеленое строительство» рассказали, что на Егошихе появятся еще пять дождевых садов. Пока подготовлены котлованы: а них уложили специальные мембраны, установили трубы и водоотводные колодцы, засыпали песок и щебень для фильтрации. Последним этапом работу станет высадка влаголюбивых растений — работы проведут в конце августа.

В экопарке реки Данилиха до конца ноября также обустроят пять дождевых садов.

