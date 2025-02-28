«Басеги» предложили назвать в честь создателя заповедника

Государственный заповедник «Басеги» предложили назвать в честь эколога и биогеографа, профессора ПГНИУ Георгия Воронова. Именно он был создателем «Басегов», а также «Вишерского».
Георгий Воронов организовал в 1978 году комплексные научные экспедиции, чтобы подтвердить уникальность ландшафта, почвы, флоры и фауны территории Басеги. Как рассказали в ПГНИУ, под руководством ученого научное и общественное движение помогло создать первый в Пермском крае государственный заповедник в тех территориях, которые есть сейчас. Это 37,9 га в междуречье Усьвы и Вильвы.
Георгий Воронов принадлежит к династии ученых и просветителей Генкелей-Вороновых. Он же создал в университете кафедру биогеоценологии и охраны природы, был автором множества научных работ о природе, животном мире, особо охраняемых природных территориях Пермского края и не только.
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Информационный обзор редакции.
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