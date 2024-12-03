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Экологическое состояние вод КУБа будут контролировать в режиме реального времени

Экологическое состояние вод Кизеловского угольного бассейна будут контролировать в режиме реального времени. ПГНИУ подписал соглашение с МТС о сотрудничестве в сфере мониторинга водных объектов.

ПГНИУ

Автоматически будет определяться качество водной среды, а также объем и состав сбросов загрязняющих веществ. Такая система экомонторинга МТС уже запущена в некоторых других регионах. В составе комплекса — параметрические буи контроля водных объектов, оснащенные погружными датчиками измерения физико-химических показателей воды, в том числе, кислотности, мутности, проводимости.

«Экологическая ситуация в Кизеловском угольном бассейне находится в Пермском крае на особом контроле. Сотрудничество с МТС в этом направлении считаю крайне важным. Уверен, что наша совместная работа станет не только значимым шагом для стабилизации экологической ситуации КУБа и всего Прикамья. В рамках нашего сотрудничества мы намерены использовать цифровые сервисы, с привлечением данных дистанционного зондирования Земли, а также разрабатывать новые решения и внедрять инновации для улучшения качества жизни жителей региона. Кроме этого, мы будем рады популяризовать результаты наших совместных проектов и масштабировать их на другие регионы», — рассказал замдиректора по науке Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.

Недавно мы рассказывали о том, что Данилиху начали очищать от загрязнения нефтепродуктами.

Информационный обзор редакции.

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