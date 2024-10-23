Данилиху начали очищать от загрязнения нефтепродуктами

Реку Данилиха и прибрежную территорию начали очищать от нефтепродуктов. Работы проводят в районе моста у Центрального рынка специализированная компания «Промотходы».

Напомним, загрязнение Данилихи обнаружили около месяца назад. Из бесхозного трубопровода вытекали нефтепродукты, а недалеко от реки выбрасывали бытовые и строительные отходы. Прокуратура потребовала устранить нарушение.

Загрязненный грунт и зеленые насаждения должны будут собрать и утилизировать, а русло реки — очистить. Как рассказали в администрации Свердловского района, специалисты будут выезжать на место каждый день, чтобы проконтролировать, как идут работы.