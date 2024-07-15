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Экология

Распространение жука-полиграфа в Пермском крае изучат с помощью беспилотников

Пресс-служба ПГНИУ

Ученые пермского университета разрабатывают технологию, которая поможет оперативно выявлять усохшие деревья с помощью геоинформационных технологий.

Как рассказали в пресс-службе ПГНИУ, данные будут собирать с помощью беспилотников. Эту информацию будут обрабатывать и прогнозировать дальнейшее распространение уссурийского полиграфа. Также ученые задействуют методы из научной области лесного дела, биохимии и физиологии растений.

Ранее мы рассказывали о том, что жук-полиграф в Пермском крае уничтожил более двух тысяч гектаров лесов. В этом году на борьбу с вредителем выделили 5 млн рублей. Карантинные зоны по полиграфу увеличили до 137 тыс. га.

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