Распространение жука-полиграфа в Пермском крае изучат с помощью беспилотников

Ученые пермского университета разрабатывают технологию, которая поможет оперативно выявлять усохшие деревья с помощью геоинформационных технологий.

Как рассказали в пресс-службе ПГНИУ, данные будут собирать с помощью беспилотников. Эту информацию будут обрабатывать и прогнозировать дальнейшее распространение уссурийского полиграфа. Также ученые задействуют методы из научной области лесного дела, биохимии и физиологии растений.

Ранее мы рассказывали о том, что жук-полиграф в Пермском крае уничтожил более двух тысяч гектаров лесов. В этом году на борьбу с вредителем выделили 5 млн рублей. Карантинные зоны по полиграфу увеличили до 137 тыс. га.