Более пяти миллионов рублей выделят на борьбу с уссурийским полиграфом

Известно, на каких территориях в Перми действуют карантинные зоны из-за уссурийского полиграфа. Жук повредил много деревьев вдоль Восточного обхода, Нагорного, в частности, в Андроновском лесу, а также в районе Соболей.

В этом году Пермь получила более 5 млн рублей на ликвидацию последствий от жука-полиграфа, рассказал начальник управления по экологии Дмитрий Андреев в эфире «Вести ФМ». К действиям, которые будут предпринимать для этого, относятся вырубка зараженных деревьев и их дальнейшее сжигание.

По словам Андреева, предотвратить распространение полиграфа будет сложно, ученые доказали, что он появился из-за климатических изменений. Но чтобы защитить деревья, их иммунитет можно укреплять, например, с помощью специальных инъекций. Такие делали пихтам в парке Горького. Но это дорогой способ, на одно дерево в таком случае будет уходить около 26 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, сколько гектаров леса уже повредил в Пермском крае полиграф и как местные власти пытаются изменить законодательство, чтобы эффективно бороться с ним.