В Перми пройдет экофест «Природа города»

В Перми 3 и 4 июня пройдет экологический фестиваль «Природа города». Экофест состоится сразу на нескольких площадках: на городской эспланаде, в саду им. Миндовского, парке им. Чехова и других природных территориях города.

В программе экофеста будет много интерактивов, экскурсий по долинам малых рек, экологических квестов, мастер-классов. Фестиваль станет местом обсуждения актуальных вопросов экологии, позволит пермякам познакомиться с экологическими практиками и проектами, понять ответственность людей за состояние природы города.

На данный момент открыта регистрация волонтеров на акцию «Экодоброволец». Например, все желающие смогут установить домики для птиц, высадить медоносные травы, убрать территорию на Чистом бережку (улица Трамвайная, 1б) или же провести субботник в питомнике древесных культур.