Новое здание колледжа двухуровневое. Одна часть четырехэтажная, другая — трехэтажная, ее фасад выходит на Комсомольский проспект, который является объектом культурного наследия, поэтому облик должен соответствовать. На фасаде восстановят декоративные кронштейны, венчающие карнизы и пилястры.

В пресс-службе министерства строительства рассказали, что сейчас рабочие устраивают пластовый дренаж и параллельно монтируют инженерные сети. Началась отделка технических помещений. Затем начнется внутренняя отделка будущих учебных помещений.