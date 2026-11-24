В Перми завершили возведение монолитного каркаса нового учебного корпуса строительного колледжа. Он находится за главным зданием на Комсомольском проспекте.
Новое здание колледжа двухуровневое. Одна часть четырехэтажная, другая — трехэтажная, ее фасад выходит на Комсомольский проспект, который является объектом культурного наследия, поэтому облик должен соответствовать. На фасаде восстановят декоративные кронштейны, венчающие карнизы и пилястры.
В пресс-службе министерства строительства рассказали, что сейчас рабочие устраивают пластовый дренаж и параллельно монтируют инженерные сети. Началась отделка технических помещений. Затем начнется внутренняя отделка будущих учебных помещений.
Напомним, новый корпус возводят на месте старых — второго и третьего. Архитектурная концепция сочетает в себе сохранение исторического наследия квартала и современные решения. В здании разместят специализированные классы, столовую на 200 человек, зону коворкинга, лекционную аудиторию, совмещенную с музеем колледжа. Инженерные коммуникации и вентиляционные камеры частично закроют прозрачной стеклянной обшивкой — так будущие строители смогут наглядно изучать работу оборудования. Строительство нового корпуса строительного колледжа должны завершить в 2027 году.
Информационный обзор редакции.
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