Зона коворкинга, инженерные коммуникации за стеклом, спецклассы: показываем дизайн-проект реконструкции строительного колледжа

В новом учебном блоке планируют разместить специализированные классы: например, по компьютерной графике, архитектурному проектированию и типологии зданий и сооружений. Там же будут класс по основе рисунка и живописи, макетная мастерская, лекционная аудитория.

Также там появятся класс основы рисунка и живописи, макетная мастерская, лекционная аудитория, совмещенная с музеем колледжа, и помещение для организации дистанционного обучения и онлайн консультаций. В «современном» корпусе на уровне второго и третьего этажей появится атриум со вторым светом: там разместят зону коворкинга. Еще одна «фишка» здания: стеклянная обшивка инженерных коммуникаций и вентиляционных камер, студенты смогут наглядно видеть, как они работают.

Реконструкция коснется и внутреннего двора колледжа: в нем появятся площадка для геодезической практики, спортивная зона с волейбольно-баскетбольной площадкой, зона для тихого отдыха и парковки.