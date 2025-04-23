Зона коворкинга, инженерные коммуникации за стеклом, спецклассы: показываем дизайн-проект реконструкции строительного колледжа

Пермский строительный колледж ждет реконструкция. Она коснется двух корпусов учебного учреждения общей площадью почти 8 тыс. м2.
Планируется, что новые здания возведут на месте двух старых корпусов — второго и третьего. Они примыкают к главному, которым является историческое здание на Комсомольском проспекте. Строительные работы планируют начать этой осенью, а закончить в 2027 году.
Архитектурная концепция уже разработана и утверждена: она сочетает в себе сохранение исторического наследия квартала и современные решения. Ее разработкой занималась компания «Кинетика», рассказали в пресс-службе министерства строительства Пермского края.
В новом учебном блоке планируют разместить специализированные классы: например, по компьютерной графике, архитектурному проектированию и типологии зданий и сооружений. Там же будут класс по основе рисунка и живописи, макетная мастерская, лекционная аудитория.
Также там появятся класс основы рисунка и живописи, макетная мастерская, лекционная аудитория, совмещенная с музеем колледжа, и помещение для организации дистанционного обучения и онлайн консультаций. В «современном» корпусе на уровне второго и третьего этажей появится атриум со вторым светом: там разместят зону коворкинга. Еще одна «фишка» здания: стеклянная обшивка инженерных коммуникаций и вентиляционных камер, студенты смогут наглядно видеть, как они работают.
Реконструкция коснется и внутреннего двора колледжа: в нем появятся площадка для геодезической практики, спортивная зона с волейбольно-баскетбольной площадкой, зона для тихого отдыха и парковки.
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