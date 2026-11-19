Территорию под бывшим авторынком собственник участка предложил отдать под реновацию. В середине ноября в правила землепользования и застройки города Перми внесли соответствующие изменения.

Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», проект КРТ включает не только участок компании, но и территорию площадью около 2 га на пересечении улиц Чернышевского и Островского. К ней относятся часть земель под бывшим авторынком, принадлежащие городу и участки под мини-рынком и бизнес-центром «Островский». Проект будет разбит на два этапа. На первом планируют строительство 25-этажного жилого дома и создание сквера от 1-й Красноармейской улицы. К нему застройщик намерен приступить к концу 2027 года.

По словам представителя «ПМД» Артема Савельева, решение о дальнейшем участии в КРТ собственников земельных участков рынка и бизнес-центра остается за правообладателями.

Недавно мы рассказывали о концепции застройки Тихого Компроса: эту территорию развивает по проекту КРТ застройщик «Брусника».

Информационный обзор редакции.