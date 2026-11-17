Как сообщает РБК-Пермь, сейчас подрядчик ставит ограждения вокруг бывшего кинотеатра, отключает его от инженерных коммуникаций и демонтирует внутреннее оборудование. Завершить разбор здания планируют в декабре 2026 — январе 2027 года.

Напомним, реновация территории Городских горок в Перми включает в себя строительство жилых домов (несколько из которых высотой до 32 этажей) и детского сада, благоустройство территории и создание улично-дорожной сети. На месте стадиона «Трудовые резервы» возведут новый спорткомплекс, он сместится ближе к улице Макаренко.

Кинотеатр «Искра» был построен на улице Макаренко в 1971 году по типовому проекту и не относится к объектам культурного наследия. В 1990-х здание было приватизировано и по назначению не использовалось. Долгое время его использовали как торговое помещение. В 2023 году бывшее здание кинотеатра выкупил девелопер.

Информационный обзор редакции.