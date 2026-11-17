В Мотовилихинском районе начали разбирать здание бывшего кинотеатра «Искра». Оно входит в зону комплексного развития территории на Городских горках, которой занимается девелопер «НОВА&Проформика».
Как сообщает РБК-Пермь, сейчас подрядчик ставит ограждения вокруг бывшего кинотеатра, отключает его от инженерных коммуникаций и демонтирует внутреннее оборудование. Завершить разбор здания планируют в декабре 2026 — январе 2027 года.
Напомним, реновация территории Городских горок в Перми включает в себя строительство жилых домов (несколько из которых высотой до 32 этажей) и детского сада, благоустройство территории и создание улично-дорожной сети. На месте стадиона «Трудовые резервы» возведут новый спорткомплекс, он сместится ближе к улице Макаренко.
Информационный обзор редакции.
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