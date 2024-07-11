В районе «Трудовых резервов» построят дома высотой до 32 этажей

Представлена предварительная концепция комплексного развития территории (КРТ) в районе стадиона «Трудовые резервы» и микрорайона Городские горки. Застройщик ГК NOVA намерен построить 17 секций жилья.

По данным Business Class, три здания будут высотой до 32 этажей, остальные — от 7 до 10. На месте стадиона «Трудовые резервы» возведут новый спорткомплекс площадью в 16,5 тыс. м2. Он сместится ближе к улице Макаренко. На отдельном земельном участке построят детский сад, прилегающую территорию благоустроят, а вокруг новой территории устроят улично-дорожную сеть и коммуникации.

Сейчас застройщик прорабатывает окончательную концепцию развития территории, чтобы заключить договор КРТ. Проект и мастер-план будут рассматривать городские и краевые власти.

Напомним, в микрорайоне Городские горки установили зону комплексного развития территории (КРТ). Она будет ограничена зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и по ул. Аркадия Гайдара, 1, а также улицами Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко.

Информационный обзор редакции.