На строительство крематория на Красноборской улице выдано разрешение

Теперь для строительства крематория в Перми нужно будет подготовить техническое задание и конкурсную документацию, а затем найти подрядчика на работы. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на АО «Корпорация развития Пермского края», подготовку площадки начнут в 2026 году.

Напомним, на первом этапе построят две печи, которые будут рассчитаны на 7,5 тыс. кремаций в год. Всего же в крематории будет четыре печи на 15 тыс. кремаций, а также зал прощаний. Общий объем инвестиций в проект оценивают в 377 млн рублей. Реализовать его планируют до 2029 года.

Информационный обзор редакции.