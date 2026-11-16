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Урбанистика

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На строительство крематория на Красноборской улице выдано разрешение

Выдано разрешение на строительство крематория на Северном кладбище. Его будет строить ООО «Пермский региональный оператор ТКО» на Красноборской улице, 189, недалеко от Всехсвятской церкви.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Теперь для строительства крематория в Перми нужно будет подготовить техническое задание и конкурсную документацию, а затем найти подрядчика на работы. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на АО «Корпорация развития Пермского края», подготовку площадки начнут в 2026 году.

Напомним, на первом этапе построят две печи, которые будут рассчитаны на 7,5 тыс. кремаций в год. Всего же в крематории будет четыре печи на 15 тыс. кремаций, а также зал прощаний. Общий объем инвестиций в проект оценивают в 377 млн рублей. Реализовать его планируют до 2029 года.

Информационный обзор редакции.

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