Возведение крематория на Северном кладбище подорожало на 19 миллионов рублей

Стоимость возведения нового крематория на Северном кладбище в Перми выросла на 19 млн рублей. Его до 2029 года намерен построить АО «Пермский региональный оператор ТКО».

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Общий объем инвестиций в новый крематорий в Перми теперь составляет около 377 млн рублей, сообщает «Новый компаньон». В быстровозводимый комплекс будут входить четыре печи мощностью 15 тыс. кремаций в год. На первом этапе собираются построить две печи на 7,5 тыс. кремаций в год.

Зимой 2026 года проектная документация по строительству быстровозводимого крематория получила положительное заключение госэкспертизы. А ранее проект получил статус приоритетного инвестиционного.

