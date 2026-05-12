Возведение крематория на Северном кладбище подорожало на 19 миллионов рублей

Общий объем инвестиций в новый крематорий в Перми теперь составляет около 377 млн рублей, сообщает «Новый компаньон». В быстровозводимый комплекс будут входить четыре печи мощностью 15 тыс. кремаций в год. На первом этапе собираются построить две печи на 7,5 тыс. кремаций в год.

Зимой 2026 года проектная документация по строительству быстровозводимого крематория получила положительное заключение госэкспертизы. А ранее проект получил статус приоритетного инвестиционного.