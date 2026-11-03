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Урбанистика

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Пермский ЖК «МАНЕРЫ» — в тройке победителей первого конкурса недвижимости стран БРИКС

Губернатор региона поделился высокой оценкой пермского проекта КРТ. Пермский ЖК «МАНЕРЫ» признан одним из финалистов премии BRICS PROPERTY AWARDS в номинации «Городская жилая недвижимость. Лучший жилой комплекс бизнес-класса». Жюри оценивало архитектуру и внутреннее благоустройство.

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«Для нас принципиально важно, чтобы строительство нового жилья решало сразу несколько задач. Красивая и гармоничная архитектура, благоустройство территории, развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Застройщики сегодня не просто возводят дома, они создают новый современный облик Перми. Поэтому до выдачи разрешения на стройку проводим большую подготовку с градсоветом и экспертами. И результат этой работы видим уже сегодня», — отмечает глава региона.

Напомним, ранее ЖК «МАНЕРЫ» уже принес Перми победу на XVIII федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший стрит-ритейл». 

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Информационный обзор редакции.

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