Территорию Центрального рынка выкупил пермский девелопер: ее ждет реновация

У Центрального колхозного рынка в Перми сменился собственник. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», участок площадью в 7 га у наследников Реваза Шангелии выкупила группа компаний «ПМД».
Девелопер планирует реновацию территории, на которой находится Центральный рынок. Но подробностей проекта пока нет.
Участок рядом с ЦКР уже активно застраивают девелоперы. На территории, ограниченной улицами шоссе Космонавтов, Баковым переулком и улицей Эпроновской, «Ингрупп» возводит ЖК «Манеры», через дорогу «Талан» — «Городские кварталы». «ПМД» строит «Эволюцию» на участке между Луначарского, Пушкина, Попова Борчанинова, по соседству строится новая школа.
Информационный обзор редакции.
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