Территорию Центрального рынка выкупил пермский девелопер: ее ждет реновация

Девелопер планирует реновацию территории, на которой находится Центральный рынок. Но подробностей проекта пока нет.

Участок рядом с ЦКР уже активно застраивают девелоперы. На территории, ограниченной улицами шоссе Космонавтов, Баковым переулком и улицей Эпроновской, «Ингрупп» возводит ЖК «Манеры», через дорогу «Талан» — «Городские кварталы». «ПМД» строит «Эволюцию» на участке между Луначарского, Пушкина, Попова Борчанинова, по соседству строится новая школа.

Информационный обзор редакции.