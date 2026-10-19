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Урбанистика

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Территорию Центрального рынка выкупил пермский девелопер: ее ждет реновация

У Центрального колхозного рынка в Перми сменился собственник. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», участок площадью в 7 га у наследников Реваза Шангелии выкупила группа компаний «ПМД».

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Девелопер планирует реновацию территории, на которой находится Центральный рынок. Но подробностей проекта пока нет.

Участок рядом с ЦКР уже активно застраивают девелоперы. На территории, ограниченной улицами шоссе Космонавтов, Баковым переулком и улицей Эпроновской, «Ингрупп» возводит ЖК «Манеры», через дорогу «Талан» — «Городские кварталы». «ПМД» строит «Эволюцию» на участке между Луначарского, Пушкина, Попова Борчанинова, по соседству строится новая школа.

Информационный обзор редакции.

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