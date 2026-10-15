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Урбанистика

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Минспорта РФ будет выделять по 500 миллионов рублей на строительство спорткомплекса у «Молота»

На строительство многофункционального комплекса «Территория спорта» Пермский край получит федеральные субсидии. Минспорта РФ выделит региону 1,5 млрд рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Общую стоимость возведения «Территории спорта» на улице Лебедева, у стадиона «Молот», оценивают в 3,6 млрд рублей. Минспорта РФ в течение трех лет, с 2027 по 2029 годы, будет выделять региону по 500 млн рублей. Остальные средства на строительство предусмотрены в региональном бюджете.

Напомним, проект возведения многофункционального спортивного комплекса недавно получил положительное заключение госэкспертизы. Вместе с УДС «Молот» новый комплекс станет кластером «Территория спорта»: он объединит больше 20 видов спорта.

Информационный обзор редакции.

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