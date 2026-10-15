Минспорта РФ будет выделять по 500 миллионов рублей на строительство спорткомплекса у «Молота»

Общую стоимость возведения «Территории спорта» на улице Лебедева, у стадиона «Молот», оценивают в 3,6 млрд рублей. Минспорта РФ в течение трех лет, с 2027 по 2029 годы, будет выделять региону по 500 млн рублей. Остальные средства на строительство предусмотрены в региональном бюджете.

Напомним, проект возведения многофункционального спортивного комплекса недавно получил положительное заключение госэкспертизы. Вместе с УДС «Молот» новый комплекс станет кластером «Территория спорта»: он объединит больше 20 видов спорта.

Информационный обзор редакции.