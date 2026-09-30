Проект комплекса «Территория спорта» у «Молота» получил положительное заключение

На месте будущего спортивного комплекса завершен подготовительный этап стройки. Уже готовы временные дороги и проезды, а также площадка под установку крана. В пресс-службе министерства строительства рассказали, что осталось получить разрешение на строительство.

«Территория спорта» объединит больше 20 видов спорта. В новом комплексе появятся универсальные залы (в том числе с трибунами для соревнований), залы для единоборств, настольного тенниса, бадминтона на три корта, художественной гимнастики, помещения для шахмат, медико-восстановительный блок, тренировочная хоккейная арена и бассейн на восемь дорожек.

Рядом построят легкоатлетический стадион с футбольным полем, секторами для прыжков в длину и высоту (в том числе с шестом), беговыми дорожками и теннисными кортами.