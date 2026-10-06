В 2027 году начнется строительство нового сквера: он займет место парковки

На месте будущего сквера сейчас находится парковка, а раньше стояли дома 1917 года постройки. В 2022 году ветхое здание на улице Пермская, 58 снесли, а через год демонтировали и второе, на Пермской, 60.

Строительство нового сквера в Перми планируют начать в 2027 году. По словам мэра Эдуарда Соснина, он должен стать круглогодичным многофункциональным пространством. В нем намерены обустроить амфитеатр, ярмарочные павильоны и зоны тихого отдыха. На разработку проекта нового сквера выделили 2,4 млн рублей.