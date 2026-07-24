В Перми согласовали, как будет выглядеть многофункциональный спорткомплекс «Территория спорта»

Архитектурной особенностью комплекса станет функциональная входная группа. Планируется, что центральный вестибюль будет выполнять роль распределительного узла: от него спортсмены направятся на первый этаж в раздевалки и залы, а зрители поднимутся на второй — к трибунам. При этом вход в комплекс будет со всех сторон.

Здание оформят в цветах, соответствующих окружающей его застройке. Главный фасад будет украшать витражное остекление, а по всему комплексу установлена архитектурно-художественная подсветка.

В комплексе создадут ледовую арену, спортивные залы для игр в волейбол и баскетбол, бассейн, пространства для единоборств, художественной гимнастики, бадминтона и настольного тенниса. В проекте также запланированы обязательные медицинские и административно-бытовые помещения. Площадь Главного корпуса составит 12,5 тысяч м2 и будет включать три этажа, в том числе подземный.