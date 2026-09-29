В рамках реновации микрорайона Балатово расселят больше 17 тысяч квадратных метров аварийного жилья

В пресс-службе минимущества рассказали, что девелоперу предстоит решить многолетнюю проблему ветхого жилого фонда. Договор о реновации предполагает расселение около 17, 4 тыс. м2 аварийных и ветхих домов, в которых живут порядка 350 семей.

Застройщик должен будет благоустроить территорию. В его задачи входит капитальный ремонт улицы Нефтяников (от Качалова до Комбайнеров) с новой ливневой канализацией, а также приведение в порядок улицу Одоевского (от Мира до Космонавта Беляева) и строительство нового остановочного пункта напротив сквера на Нефтяников. Проект реновации включает еще и возведение плоскостного спортивного сооружения.

На реализацию КРТ в микрорайоне Балатово должно уйти максимум 15 лет. Начальная стоимость лота — 5,15 млн рублей. Отметим, что по соседству уже началась реновация участка площадью 7,7 га.

Информационный обзор редакции.