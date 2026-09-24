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Урбанистика

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С лабораторией для прототипирования и дата-центром: технопарк «Пермь-Сити» появится в 2028 году

Новый технопарк в Перми планируют запустить до конца 2028 года. Он будет входить в деловой квартал «Пермь-Сити», который построят в рамках реновации микрорайона ДКЖ.

Пресс-служба министерства имущества Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Площадь нового технопарка составит 6 тыс. м2. В пресс-службе правительства рассказали, что в нем разместят производственные и офисные помещения для субъектов МСП, лаборатории для прототипирования и тестирования робототехники, бизнес-инкубатор, сертификационный центр, конгрессно-выставочный зал и центр обработки данных.

Общая стоимость проекта превышает 1 млрд рублей, 125 млн рублей выделят краевые власти, 418 млн — частные средства. Еще 500 млн рублей составит федеральная субсидия. Такую же сумму получил технопарк «Краснокамский» (первая очередь), который тоже должны сдать в эксплуатацию до конца 2028 года.

Информационный обзор редакции.

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