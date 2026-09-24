С лабораторией для прототипирования и дата-центром: технопарк «Пермь-Сити» появится в 2028 году

Площадь нового технопарка составит 6 тыс. м2. В пресс-службе правительства рассказали, что в нем разместят производственные и офисные помещения для субъектов МСП, лаборатории для прототипирования и тестирования робототехники, бизнес-инкубатор, сертификационный центр, конгрессно-выставочный зал и центр обработки данных.

Общая стоимость проекта превышает 1 млрд рублей, 125 млн рублей выделят краевые власти, 418 млн — частные средства. Еще 500 млн рублей составит федеральная субсидия. Такую же сумму получил технопарк «Краснокамский» (первая очередь), который тоже должны сдать в эксплуатацию до конца 2028 года.

Информационный обзор редакции.