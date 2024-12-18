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Урбанистика

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Реновацией улицы Куйбышева займется московский застройщик

В региональном министерстве строительства рассказали, кто займется комплексным развитием территории (КРТ) вдоль улицы Куйбышева. Аукцион выиграла ООО «Строитель», которое входит в структуру «Кортрос». На право заняться реновацией этой территории претендовали семь застройщиков.

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Компания приобрела участок площадью 12,5 га, он проходит вдоль улицы Куйбышева, на участке от Механошина до Белинского. В течение месяца власти заключат с ней договор о КРТ. В пределах территории находятся 26 аварийных или ветхих домов, их площадь 29 тыс.2, а также 49 объектов капитального строительства нежилого назначения.

В течение шести лет застройщик должен будет расселить их и снести. Затем на их месте построят многоквартирные дома переменной этажности. Также нужно будет создать социальную инфраструктуру микрорайона: детские сады общей вместимостью 300 мест, участок под строительство нового корпуса школы №10, а также обновление дороги и инженерных сетей. Проект реновации должны реализовать в течение 12 лет с момента заключения контракта.

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