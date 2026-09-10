Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

На ДКЖ начали строить новый корпус школы: в нем будут бассейн и лаборатории по химии

Началось строительство нового корпуса старшей школы в микрорайоне ДКЖ. Здание площадью в 25 тыс. м2 сможет вместить 1400 учеников.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Школа разместится на участке, ограниченном улицами Углеуральская, Переселенческая, Гатчинская и Каменского. Рабочие уже разрабатывают котлован и забивают пробные сваи. Затем начнутся их испытания. В министерстве строительства рассказали, что это последний шаг перед основным этапом свайных работ.

Напомним, фасады новой школы будут бежево-серые с витражным остеклением. У здания появится архитектурно-художественная подсветка. В самом корпусе, кроме учебных классов, разместятся лаборатории-практикумы по химии и биологии, мастерские для уроков труда, зоны для самостоятельной работы учеников, Центр детских инициатив, актовый и спортивные залы, библиотека, столовая и бассейн. На прилегающей территории будут площадки для волейбола и баскетбола, зоны для общефизической подготовки и беговые дорожки. Завершить строительство школы планируют в 2028 году.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: