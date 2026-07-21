В Перми утвердили архитектурно-градостроительный облик школы на ДКЖ

Учебное учреждение, в котором сможет учиться 1440 детей, предлагается оформить в бежево-серых тонах, сделать винтажное остекление и архитектурно-художественную подсветку. При строительстве также будут использованы современные износостойкие материалы – плиты из фиброцемента и декоративная штукатурка.

Внутри создадут кабинеты для основных предметов, лаборатории-практикумы для химии и биологии, мастерские для уроков труда для мальчиков и девочек и зоны для самоподготовки учащихся. Откроют лекционные помещения для работы школьных объединений, Центр детских инициатив, актовый и спортивные залы, библиотека, столовая и бассейн, который станет особенностью проекта.