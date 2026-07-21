В Перми утвердили архитектурно-градостроительный облик школы на ДКЖ

В районе ДКЖ, на улице Василия Каменского, в рамках КРТ построят четырехэтажную школу Г-образной формы. Власти уже согласовали, как здание площадью 25 тысяч м2 будет выглядеть с улицы и внутри.
Учебное учреждение, в котором сможет учиться 1440 детей, предлагается оформить в бежево-серых тонах, сделать винтажное остекление и архитектурно-художественную подсветку. При строительстве также будут использованы современные износостойкие материалы – плиты из фиброцемента и декоративная штукатурка.
Внутри создадут кабинеты для основных предметов, лаборатории-практикумы для химии и биологии, мастерские для уроков труда для мальчиков и девочек и зоны для самоподготовки учащихся. Откроют лекционные помещения для работы школьных объединений, Центр детских инициатив, актовый и спортивные залы, библиотека, столовая и бассейн, который станет особенностью проекта.
На улице обустроят физкультурную зону с площадками для игр в волейбол и баскетбол, общефизической подготовки и беговыми дорожками. Для школьных мероприятий предусмотрена отдельная зона.
Сейчас проектно-сметная документация находится на рассмотрении госэкспертизы. Строительство учебного заведения будет вестись за счет средств из краевого бюджета. Подрядчик уже начал подготовительные работы на площадке. Планируется, что школа будет сдана в 2028 году.
Мы уже сообщали, что на Парковом возведут новый квартал с бассейном и 25-этажными домами.
Информационный обзор редакции.
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