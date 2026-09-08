Завершают планировку пяти новых трасс и заливают фундамент будущей гостиницы: появились фотографии со стройплощадки на курорте «Губаха»

По данным Корпорации Туризм.РФ, в дуплекс-коттеджах (первый этап) уже проложили инженерные сети и сделали каркасы, фасады и кровлю. Сейчас стадия отделки зданий. На площадке будущей гостиницы (второй этап) идут монолитные работы: строители занимаются устройством стен и фундаментов.

На месте горнолыжного комплекса в «Губахе» (третий этап) установили стволы опор для канатной дороге. На финальной стадии планировка пяти будущих трасс. Уже готово оборудование канатной дороги, частично его перевезли на стройплощадку.

Информационный обзор редакции.