Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Завершают планировку пяти новых трасс и заливают фундамент будущей гостиницы: появились фотографии со стройплощадки на курорте «Губаха»

Продолжается строительство гостиницы, коттеджей и новых трасс на всесезонном курорте «Губаха». Обновление инфраструктуры проводят в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Оно разбито на три этапа.

Туризм.РФ/Telegram
Туризм.РФ/Telegram
Туризм.РФ/Telegram
Туризм.РФ/Telegram
Туризм.РФ/Telegram

По данным Корпорации Туризм.РФ, в дуплекс-коттеджах (первый этап) уже проложили инженерные сети и сделали каркасы, фасады и кровлю. Сейчас стадия отделки зданий. На площадке будущей гостиницы (второй этап) идут монолитные работы: строители занимаются устройством стен и фундаментов.

На месте горнолыжного комплекса в «Губахе» (третий этап) установили стволы опор для канатной дороге. На финальной стадии планировка пяти будущих трасс. Уже готово оборудование канатной дороги, частично его перевезли на стройплощадку.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: