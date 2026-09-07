Первые тестовые соревнования на конно-спортивном комплексе на Ферме планируют провести этой осенью

В этом году в планах — установка трибуны на тысячу мест. Первые тестовые соревнования планируют устроить осенью 2026 года.

В 2027 году должны построить конюшни и судейское здание, где разместят оборудование для проведения соревнований. «Рассчитываем, что новый многофункциональный комплекс позволит проводить крупные спортивные мероприятия и привлекать в Пермский край спортсменов из других регионов», — отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Информационный обзор редакции.