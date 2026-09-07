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Урбанистика

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Первые тестовые соревнования на конно-спортивном комплексе на Ферме планируют провести этой осенью

Рядом с конно-спортивным комплексом в поселке Ферма завершают обустройство троеборного поля. Уже готово его основание, а также дренажная система и водоотведение, уложен грунт.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

На финальной стадии и обустройство беговых дорожек. Подрядчик завершает их отсыпку по технологии «РашитТрек»: оно безопасно для лошадей и позволяет сохранить покрытие в нужном состоянии несмотря на разные погодные условия. В пресс-службе губернатора и правительства рассказали, что у дорожек будет необходимый уклон на виражах и прямых участках — как и положено по европейским стандартам. Ширина составляет 16 м, длина 1002 м у беговой и 805 м у тренировочной.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

В этом году в планах — установка трибуны на тысячу мест. Первые тестовые соревнования планируют устроить осенью 2026 года.

В 2027 году должны построить конюшни и судейское здание, где разместят оборудование для проведения соревнований. «Рассчитываем, что новый многофункциональный комплекс позволит проводить крупные спортивные мероприятия и привлекать в Пермский край спортсменов из других регионов», — отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Информационный обзор редакции.

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