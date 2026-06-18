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Урбанистика

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Обустраивают дорожки и готовятся к посеву травы: появились фотографии со строительства будущего ипподрома

Появились фотографии со строительства будущего ипподрома в поселке Ферма. Сейчас рядом с конно-спортивным комплексом благоустраивают троеборное поле и беговые дорожки. В пресс-службе министерства спорта рассказали, что спортивный объект будет соответствовать европейским стандартам: над проектом работали представители федерации из Пермского края и других регионов.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Готовы уклоны на подходах к виражам и на прямых участках дорожек, их основание находится на финальном этапе, оно будет выполнено из щебня. Верхний слой будет выполнен по технологии «РашитТрек» (в составе: кварцевый песок с синтетическими волокнами и полимерными добавками), которая позволяет сохранять покрытие в нужном состоянии. Уже сделана дренажная система, чтобы вода не скапливалась на площадках. Рабочие занимаются предподготовкой к посеву травы на троеборном поле, а также устраивают тротуары и готовят основание для парковки и трибун. Их собираются установить в этом году. 

В 2027 году собираются устроить конюшни и судейский домик. В минспорта объяснили, что это позволит проводить мероприятия всероссийского уровня, а также сделать объект местом испытания лошадей и претендовать на статус ипподрома.

Информационный обзор редакции.

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