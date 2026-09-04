Уличный бассейн на втором этаже и сплеш-парк для детей: на одном из курортов планируют открыть оздоровительный комплекс

Концепция центра здоровья связана с четырьмя стихиями: каждый этаж будет посвящен конкретной. Например, на втором этаже стихию воды планируют поддержать спа-зоной с саунами и хамамом, а также крытый бассейном с джакузи. Еще один бассейн разместится на улице с видами на уральские пейзажи.

Для детей намерены обустроить сплеш-парк — игровыми водными площадками. Новый центр здоровья планируют открыть в декабре 2026 года.

Недавно мы рассказывали о концепции двух аквакомплексов: в Камской долине и Усть-Качке.

Информационный обзор редакции.