Уличный бассейн на втором этаже и сплеш-парк для детей: на одном из курортов планируют открыть оздоровительный комплекс

На курорте «Ключи» в Пермском крае собираются открыть оздоровительный комплекс с бассейнами и водной игровой зоной для детей. Новое пространство будет называться «Аквамарин».
Концепция центра здоровья связана с четырьмя стихиями: каждый этаж будет посвящен конкретной. Например, на втором этаже стихию воды планируют поддержать спа-зоной с саунами и хамамом, а также крытый бассейном с джакузи. Еще один бассейн разместится на улице с видами на уральские пейзажи.
Для детей намерены обустроить сплеш-парк — игровыми водными площадками. Новый центр здоровья планируют открыть в декабре 2026 года.
Недавно мы рассказывали о концепции двух аквакомплексов: в Камской долине и Усть-Качке.
Информационный обзор редакции.
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