Посадили гортензии, можжевельник и березы: началось озеленение Александровского сквера

В строящемся Александровском сквере, который займет территорию бывшей инфекционной больницы, начался этап озеленения. В новом пространстве посадили больше 500 саженцев деревьев и кустарников.
Озеленение началось со стороны Центрального рынка. Здесь уже созданы прогулочные зоны, уложены тротуары и установлены скамейки. Вдоль дорожек посадили растения, среди них: гортензия, спирея, дерен, ива, можжевельник и морщинистая роза. Также в сквере теперь растут 11 новых деревьев — березы и осины.
В пресс-службе Минтранспорта объяснили, что перед посадкой растений участки засыпают черноземом, а вокруг будущих клумб оставляют место для белой гальки. Следующий этап озеленения Александровского сквера — посадка многолетних цветов на подготовленных участках, включая территорию рядом с улицей Куйбышева.
Всего в новом сквере планируется высадить более 240 деревьев, 4,4 тыс. кустарников и 7 тыс. цветов. Существующие крупные деревья намерены сохранить и вписать в общий облик сквера, создав вокруг них бетонные клумбы.
Остальные работы по благоустройству пространства на месте инфекционной больницы продолжаются: рабочие занимаются пешеходными зонами, укладкой тротуарной плитки и установкой оборудования. Открыть Александровский сквер планируют осенью 2026 года.
Комментарии (0)