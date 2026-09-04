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Урбанистика

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Посадили гортензии, можжевельник и березы: началось озеленение Александровского сквера

В строящемся Александровском сквере, который займет территорию бывшей инфекционной больницы, начался этап озеленения. В новом пространстве посадили больше 500 саженцев деревьев и кустарников.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Озеленение началось со стороны Центрального рынка. Здесь уже созданы прогулочные зоны, уложены тротуары и установлены скамейки. Вдоль дорожек посадили растения, среди них: гортензия, спирея, дерен, ива, можжевельник и морщинистая роза. Также в сквере теперь растут 11 новых деревьев — березы и осины.

В пресс-службе Минтранспорта объяснили, что перед посадкой растений участки засыпают черноземом, а вокруг будущих клумб оставляют место для белой гальки. Следующий этап озеленения Александровского сквера — посадка многолетних цветов на подготовленных участках, включая территорию рядом с улицей Куйбышева.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Всего в новом сквере планируется высадить более 240 деревьев, 4,4 тыс. кустарников и 7 тыс. цветов. Существующие крупные деревья намерены сохранить и вписать в общий облик сквера, создав вокруг них бетонные клумбы.

Остальные работы по благоустройству пространства на месте инфекционной больницы продолжаются: рабочие занимаются пешеходными зонами, укладкой тротуарной плитки и установкой оборудования. Открыть Александровский  сквер планируют осенью 2026 года.

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