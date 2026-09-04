Посадили гортензии, можжевельник и березы: началось озеленение Александровского сквера

Озеленение началось со стороны Центрального рынка. Здесь уже созданы прогулочные зоны, уложены тротуары и установлены скамейки. Вдоль дорожек посадили растения, среди них: гортензия, спирея, дерен, ива, можжевельник и морщинистая роза. Также в сквере теперь растут 11 новых деревьев — березы и осины.

В пресс-службе Минтранспорта объяснили, что перед посадкой растений участки засыпают черноземом, а вокруг будущих клумб оставляют место для белой гальки. Следующий этап озеленения Александровского сквера — посадка многолетних цветов на подготовленных участках, включая территорию рядом с улицей Куйбышева.