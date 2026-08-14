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Урбанистика

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Установили первую лавочку и залили чашу для фонтана: показываем, что происходит на месте строительства Александровского сквера

Будущий Александровский сквер, который строят на месте старой инфекционной больницы, готов на 65%. Его обустройство должны завершить осенью 2026 года.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Уже сформирована входная группа: есть тротуарная плитка, пергола, первая лавочка с урной, зона для парковки велосипедов. Готов лестничный спуск на территорию сквера.

Сейчас рабочие монтируют игровое оборудование на будущей детской площадке и формируют основания пешеходных дорожек. В центре сквера разместится фонтан (первый паровой в городе!): уже залита его чаша и почти готово техническое помещение, где будет находиться оборудование для его работы.

Ближе к улице Пушкина продолжаются работы по обустройству водопровода: он будет питать фонтан, модульный санузел и автополив растений. На участке ближе к Центральном рынку уложили плитку, обустроили зоны отдыха, велопарковку и навесы.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Дорожную часть подготовили к асфальтированию. В ближайшие дни рабочие начнут перенос электроузла, который расположен в зоне будущей дороги. Она соединит улицы Пушкина и Революции, при их последующей реконструкции в рамках других этапов реновации территории у Центрального рынка.  

В начале осени начнется к посадка зеленых насаждений: больше 240 деревьев, 4,4 тыс. кустарников и почти 7 тыс. цветочных культур. Вокруг крупных сохраненных деревьев обустраивают бетонные ограждения для сохранности.

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