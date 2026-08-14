Установили первую лавочку и залили чашу для фонтана: показываем, что происходит на месте строительства Александровского сквера

Уже сформирована входная группа: есть тротуарная плитка, пергола, первая лавочка с урной, зона для парковки велосипедов. Готов лестничный спуск на территорию сквера.

Сейчас рабочие монтируют игровое оборудование на будущей детской площадке и формируют основания пешеходных дорожек. В центре сквера разместится фонтан (первый паровой в городе!): уже залита его чаша и почти готово техническое помещение, где будет находиться оборудование для его работы.

Ближе к улице Пушкина продолжаются работы по обустройству водопровода: он будет питать фонтан, модульный санузел и автополив растений. На участке ближе к Центральном рынку уложили плитку, обустроили зоны отдыха, велопарковку и навесы.