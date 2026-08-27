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Урбанистика

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Новый теннисный клуб в Мотовилихе планируют открыть в 2028 году

Новый теннисный клуб собираются открыть в Перми в 2028 году. Он появится на улице Урицкого, в микрорайоне Висим. Власти готовятся подписать соглашение о муниципально-частном партнерстве, в рамках которого будет построен новый спортивный объект.

Magnific/senivpetro

Одноэтажный комплекс будет включать два крытых теннисных корта, раздевалки и душевые. По данным пресс-службы правительства Пермского края, объем частных инвестиций в теннисный клуб составит 55 млн рублей. Начать строительство планируют в 2027 году.

Ранее мы рассказывали о том, что к 2028 году на Садовом собираются построить спорткомплекс для занятий теннисом.

Информационный обзор редакции.

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