Новый теннисный клуб в Мотовилихе планируют открыть в 2028 году

Новый теннисный клуб собираются открыть в Перми в 2028 году. Он появится на улице Урицкого, в микрорайоне Висим. Власти готовятся подписать соглашение о муниципально-частном партнерстве, в рамках которого будет построен новый спортивный объект.
Одноэтажный комплекс будет включать два крытых теннисных корта, раздевалки и душевые. По данным пресс-службы правительства Пермского края, объем частных инвестиций в теннисный клуб составит 55 млн рублей. Начать строительство планируют в 2027 году.
Ранее мы рассказывали о том, что к 2028 году на Садовом собираются построить спорткомплекс для занятий теннисом.
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