Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Проект благоустройства Яблоневого сада одобрила госэкспертиза

Проект благоустройства Яблоневого сада в Архиерейском квартале прошел государственную экспертизу. Его разобьют на территории, ограниченной улицами Окулова, Газеты Звезда, Монастырской и Спасо-Преображенским собором. Работы планируют начать в конце 2026 года.

Архиерейский квартал: между прошлым и будущим/ВКонтакте

Общая площадь территории составляет 12, 2 тыс. м2. Проект благоустройства предполагает создание газонов и цветников, высадку новых деревьев, установку малых архитектурных форм, а также реконструкцию лестниц и подпорных стен. Работы планируют завершить в конце 2027 года.

Яблоневый сад — один из этапов благоустройства Архиерейского квартала. Проект разделен на «зону памяти» и «светскую зону», где предполагаются места для отдыха, созерцания и прогулок, а также установка ротонды, часовни или иных объектов.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: