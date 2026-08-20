Проект благоустройства Яблоневого сада одобрила госэкспертиза

Общая площадь территории составляет 12, 2 тыс. м2. Проект благоустройства предполагает создание газонов и цветников, высадку новых деревьев, установку малых архитектурных форм, а также реконструкцию лестниц и подпорных стен. Работы планируют завершить в конце 2027 года.

Яблоневый сад — один из этапов благоустройства Архиерейского квартала. Проект разделен на «зону памяти» и «светскую зону», где предполагаются места для отдыха, созерцания и прогулок, а также установка ротонды, часовни или иных объектов.

Информационный обзор редакции.