Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Стало известно, какой фонтан построят в сквере Уральских добровольцев

Утвержден дизайн-проект благоустройства сквера Уральских добровольцев. Его ждет большой капитальный ремонт с обновлением улично-дорожной сети и организации разных зон активности.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

Старый фонтан демонтировали, но взамен построят новый. Он будет называться «Русло реки». Как сообщает 59.RU, в округлой чаше будут располагаться зеленые «островки», повторяющие контур рек Пермянка и Медведка, которые раньше пересекались здесь. В фонтане сделают зоны с эффектом тумана: он будет увлажнять воздух.

В обновленном сквере Уральских добровольцев обустроят навесы и перголы, установят больше лавочек и высадят деревья, кустарники и цветы. Подготовку проекта должны начать в сентябре 2026 года, а строительные работы — в ноябре 2027-го.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: