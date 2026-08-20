Стало известно, какой фонтан построят в сквере Уральских добровольцев

Старый фонтан демонтировали, но взамен построят новый. Он будет называться «Русло реки». Как сообщает 59.RU, в округлой чаше будут располагаться зеленые «островки», повторяющие контур рек Пермянка и Медведка, которые раньше пересекались здесь. В фонтане сделают зоны с эффектом тумана: он будет увлажнять воздух.

В обновленном сквере Уральских добровольцев обустроят навесы и перголы, установят больше лавочек и высадят деревья, кустарники и цветы. Подготовку проекта должны начать в сентябре 2026 года, а строительные работы — в ноябре 2027-го.