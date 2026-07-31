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Урбанистика

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Появятся туалет и зоны для отдыха и спорта: на ремонт сквера уральских добровольцев готовы выделить больше 280 миллионов рублей

Появились подробности ремонтных работ в сквере уральских добровольцев. Сейчас общественное пространство закрыто для посетителей. На портале «Госзакупок» ищут подрядчика, который займется проектно-изыскательными и строительно-монтажными работами.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Сквер уральских добровольцев ждет большая реконструкция. Судя по техническому заданию, проект будет включать ливневую канализацию, а также отдельные зоны для разных видов активности — спортивную, детскую, зеленую и для отдыха. В обновленном сквере сделают видеонаблюдение и новое освещение, проложат дорожно-тропиночную сеть. В общественном пространстве появятся навесы и перголы, а также туалет.

Подготовка проекта реконструкции сквера уральских добровольцев начнется в середины сентября 2026 года. Стройка должна стартовать в конце ноября 2027 года. На все виды работ готовы выделить 285 млн рублей.

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