Демонтаж строений на территории будущего третьего моста через Каму оценили в 81 миллион рублей

В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что общий объем демонтажных работ — около 16,5 тыс. м3. Разобранное должны транспортировать на утилизацию в пункты приема металлолома и на полигоны для твердых бытовых отходов. Работы по демонтажу построек планируют начать в конце сентября и завершить в ноябре 2026 года.

Напомним, третий мост через Каму будут строить в створе улицы Окулова с выходом на площадь Гайдара. Конструкция будет четырехполосной с велодорожками и тротуарами. Строительство третьего моста также предполагает создание двухуровневых развязок в Сосновом бору, на улицах Докучаева и Якутской, а также на площади Гайдара.

Информационный обзор редакции.