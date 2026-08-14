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Урбанистика

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Несущие конструкции и стены всех зданий кампуса «Будущее Пармы» должны возвести до конца года

Межвузовский кампус «Будущее Пармы» в Камской долине готов больше чем на 25%. Работы идут по графику: на строительной площадке каждый день работают 900 человек.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Основные усилия сейчас сосредоточены на устройстве несущих конструкций надземных частей зданий. Они уже готовы на объектах «Учебно-лабораторный корпус с Технопарком», «Конгресс-холл» и «Студенческая гостиница №5», на них начали монтаж кровли и ограждающих конструкций.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, до конца 2026 года строители должны завершить возведение несущих конструкций и стен всех зданий кампуса «Будущее Пармы», а также обустроить кровлю и сделать внутриплощадочные сети. В ближайших планах еще и запуск котельной и начало пуско-наладочных работ с подачей тепла для подготовки к зимнему периоду.

Напомним, межвузовский студенческий кампус «Будущее Пармы» будет включать комплекс гостиниц для студентов и преподавателей на 5000 мест, учебно-лабораторный комплекс с технопарком, а также спортивные площадки, прогулочные зоны, бассейн. Строительство должны завершить в 2027 году

Информационный обзор редакции.

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