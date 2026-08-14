Несущие конструкции и стены всех зданий кампуса «Будущее Пармы» должны возвести до конца года

Основные усилия сейчас сосредоточены на устройстве несущих конструкций надземных частей зданий. Они уже готовы на объектах «Учебно-лабораторный корпус с Технопарком», «Конгресс-холл» и «Студенческая гостиница №5», на них начали монтаж кровли и ограждающих конструкций.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, до конца 2026 года строители должны завершить возведение несущих конструкций и стен всех зданий кампуса «Будущее Пармы», а также обустроить кровлю и сделать внутриплощадочные сети. В ближайших планах еще и запуск котельной и начало пуско-наладочных работ с подачей тепла для подготовки к зимнему периоду.

Напомним, межвузовский студенческий кампус «Будущее Пармы» будет включать комплекс гостиниц для студентов и преподавателей на 5000 мест, учебно-лабораторный комплекс с технопарком, а также спортивные площадки, прогулочные зоны, бассейн. Строительство должны завершить в 2027 году.

Информационный обзор редакции.