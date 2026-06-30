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Известно, почему закрылся сквер уральских добровольцев

Сквер уральских добровольцев в Перми закрылся. Территорию общественного пространства перегородили, и видно, что за ней демонтируют плитку. Там уже убирают урны и скамейки.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В 2026 году сквер уральских добровольцев, а также расположенный в нем фонтан ждет капитальный ремонт. В МКУ «Пермблагоустройство» объяснили, что начавшиеся работы — подготовка. Следующий этап — заключение муниципального контракта на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Сколько времени займет капитальный ремонт, не уточняют.

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