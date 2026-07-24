В Новых Лядах могут построить новый яхт-клуб

Проект также предусматривает возведение смотровой панорамной лестницы и создание прогулочной зоны. В качестве социальных обязательств компания благоустроит береговую полосу на используемом земельном участке. Завершить эту работу планируется до конца 2027 года.

В реализацию проекта планируется вложить 120 млн рублей. Если он получит статус «приоритетного инвестиционного» на региональном уровне, компания сможет воспользоваться льготными условиями.

Мы также рассказывали об одобрении строительства аквапарка и конгресс-центра за ТРЦ «iMall Эспланада».

Информационный обзор редакции.