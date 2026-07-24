В Новых Лядах могут построить новый яхт-клуб

Компания ООО «Актив» намерена построить в Новых Лядах современный яхт-клуб с инфраструктурой для зимнего хранения яхт, сезонными гостевыми домами и кафе.
Проект также предусматривает возведение смотровой панорамной лестницы и создание прогулочной зоны. В качестве социальных обязательств компания благоустроит береговую полосу на используемом земельном участке. Завершить эту работу планируется до конца 2027 года.
В реализацию проекта планируется вложить 120 млн рублей. Если он получит статус «приоритетного инвестиционного» на региональном уровне, компания сможет воспользоваться льготными условиями.
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Информационный обзор редакции.
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