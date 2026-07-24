Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

В Новых Лядах могут построить новый яхт-клуб

Компания ООО «Актив» намерена построить в Новых Лядах современный яхт-клуб с инфраструктурой для зимнего хранения яхт, сезонными гостевыми домами и кафе.

Виталий Кокшаров

Проект также предусматривает возведение смотровой панорамной лестницы и создание прогулочной зоны. В качестве социальных обязательств компания благоустроит береговую полосу на используемом земельном участке. Завершить эту работу планируется до конца 2027 года.

В реализацию проекта планируется вложить 120 млн рублей. Если он получит статус «приоритетного инвестиционного» на региональном уровне, компания сможет воспользоваться льготными условиями.

Мы также рассказывали об одобрении строительства аквапарка и конгресс-центра за ТРЦ «iMall Эспланада».

Информационный обзор редакции. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: