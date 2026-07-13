На Парковом возведут новый квартал с бассейном и 25-этажными домами

В бассейне будут взрослая и детская зоны, зал единоборств и универсальный спортивный зал. На прилегающей территории проведут благоустройство и создадут парковочные места.

Кроме бассейна в микрорайоне появится новый жилой квартал. Это будут дома высотой до 25 этажей. Проект впишется в архитектурный ландшафт, который состоит из зданий разных архитектурных периодов, масштабов и этажности.

«Одной из ключевых задач проекта стала грамотная интеграция нового жилого квартала в уже сложившуюся городскую ткань. Архитектурные решения и объемно-пространственная композиция комплекса прорабатывались с учетом окружающей застройки, чтобы сформировать целостную и комфортную среду.», — отметила Елена Ермолина.

Ранее мы сообщали, что в Перми одобрили строительство аквапарка и конгресс-центра за ТРЦ «iMall Эспланада».

Информационный обзор редакции.