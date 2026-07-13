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Урбанистика

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На Парковом возведут новый квартал с бассейном и 25-этажными домами

Градсовет Пермского края рассмотрел концепцию КРТ по улице Подлесной. Застраивать будут два несмежных участка общей площадью 3,3 гектара бассейном и жилым кварталом с 25-этажной подстрокой. Об этом рассказала главный архитектор региона Елена Ермолина в социальных сетях.

Елена Ермолина / ВКонтакте
Елена Ермолина / ВКонтакте

В бассейне будут взрослая и детская зоны, зал единоборств и универсальный спортивный зал. На прилегающей территории проведут благоустройство и создадут парковочные места.

Кроме бассейна в микрорайоне появится новый жилой квартал. Это будут дома высотой до 25 этажей. Проект впишется в архитектурный ландшафт, который состоит из зданий разных архитектурных периодов, масштабов и этажности.

«Одной из ключевых задач проекта стала грамотная интеграция нового жилого квартала  в уже сложившуюся городскую ткань. Архитектурные решения и объемно-пространственная композиция комплекса прорабатывались с учетом окружающей застройки, чтобы сформировать целостную и комфортную среду.», — отметила Елена Ермолина. 

Ранее мы сообщали, что в Перми одобрили строительство аквапарка и конгресс-центра за ТРЦ «iMall Эспланада».

Информационный обзор редакции.

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