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Урбанистика

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Появились фотографии со стройплощадки напротив Центрального рынка: там строят школу

Напротив Центрального рынка на улице Пушкина продолжается строительство школы. Сейчас рабочие возводят каркас здания: уже готово свайное поле и укладываются плиты перекрытия первого этажа. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

По данным министерства строительства, площадь новой школы будет больше 16 тыс. м2. В четырехэтажном здании, кроме общих классов, будут кабинеты информатики, химии и физики с лаборантскими, иностранного языка, а также столярная и слесарная мастерские, кухня. Столовая сможет вместить 550 человек, а сама школа рассчитана на 1050 учеников.

Во внутреннем дворике со стороны улицы Луначарского появится стадион с мини-футбольным полем, беговыми дорожками, универсальная площадка для игровых видов спорта, площадка с тренажерами и зоной для тихого отдыха с качелями, скамейками и игровыми площадками.

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