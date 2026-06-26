Появились фотографии со стройплощадки напротив Центрального рынка: там строят школу

По данным министерства строительства, площадь новой школы будет больше 16 тыс. м2. В четырехэтажном здании, кроме общих классов, будут кабинеты информатики, химии и физики с лаборантскими, иностранного языка, а также столярная и слесарная мастерские, кухня. Столовая сможет вместить 550 человек, а сама школа рассчитана на 1050 учеников.

Во внутреннем дворике со стороны улицы Луначарского появится стадион с мини-футбольным полем, беговыми дорожками, универсальная площадка для игровых видов спорта, площадка с тренажерами и зоной для тихого отдыха с качелями, скамейками и игровыми площадками.