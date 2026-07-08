В центре Перми начали ремонтировать два участка дорог

Ремонт дороги на улице Куйбышева проводится от улицы Екатерининская до улицы Пушкина — рабочие разбирают верхнее строение колодцев. В ближайшее время подрядчик проведет фрезерование и обновление проезжей части, отремонтирует съезды и парковочные карманы, а также сделает новую дорожную разметку.

На участке Комсомольского проспекта провели фрезерование между улицами Монастырская и Екатерининская. В планах также обновить асфальтовое покрытие дороги и нанести разметку на этом промежутке.

До конца летнего сезона власти Перми намерены отремонтировать 15 участков, что равняется тринадцати километрам дорог. Следующие в очереди на ремонт — улицы Промышленная, Папанинцев, Фоминская, Академика Веденеева, Нейвинская, Карбышева и другие проезжие части в разных районах города.

Ранее мы рассказывали, как продвигаются работы по созданию телетрапов в Большом Савино.

Информационный обзор редакции.