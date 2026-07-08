Власти рассказали, как проходят работы по созданию телетрапов в Большом Савино

В пермском аэропорту началось асфальтирование перрона и пути руления, сообщает краевое министерство транспорта. На объекте работает 100 человек и 50 единиц техники.
Асфальтирование стало частью проекта по реконструкции аэропорта, позволяющего вернуть в инфраструктуру объекта телетрапы. В список работ также входят строительство насосной станции и водосточно-дренажной сети, установка освещения, систем молниезащиты и заземления, аэродромных знаков и сигнальных огней. Стоимость проекта составляет 1,9 млрд рублей.
Планируется, что подрядчик завершит создание телетрапов осенью 2026 года.
Информационный обзор редакции.
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