Власти рассказали, как проходят работы по созданию телетрапов в Большом Савино

Асфальтирование стало частью проекта по реконструкции аэропорта, позволяющего вернуть в инфраструктуру объекта телетрапы. В список работ также входят строительство насосной станции и водосточно-дренажной сети, установка освещения, систем молниезащиты и заземления, аэродромных знаков и сигнальных огней. Стоимость проекта составляет 1,9 млрд рублей.

Планируется, что подрядчик завершит создание телетрапов осенью 2026 года.

Информационный обзор редакции.