Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Власти рассказали, как проходят работы по созданию телетрапов в Большом Савино

В пермском аэропорту началось асфальтирование перрона и пути руления, сообщает краевое министерство транспорта. На объекте работает 100 человек и 50 единиц техники.

Министерство транспорта Пермского края

Асфальтирование стало частью проекта по реконструкции аэропорта, позволяющего вернуть в инфраструктуру объекта телетрапы. В список работ также входят строительство насосной станции и водосточно-дренажной сети, установка освещения, систем молниезащиты и заземления, аэродромных знаков и сигнальных огней. Стоимость проекта составляет 1,9 млрд рублей.

Планируется, что подрядчик завершит создание телетрапов осенью 2026 года.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: