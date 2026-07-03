Известно, кто займется реновацией Рабочего поселка: инвестор должен будет также выкупить ДК им. Ленина

В пресс-службе Минимущества рассказали, что по результатам торгов договор заключили с компанией «Карбышева 43», которая входит в строительную группу «Развитие».

Застройщик должен будет ликвидировать ветхое и аварийное жилье площадью 8,7 тыс. м2, взамен построить современные дома, отремонтировать улично-дорожную сеть. После реновации в Рабочем поселке появится сквер с игровыми и спортивными площадками и с зонами отдыха. Инвестору предстоит также выкупить здание ДК им. Ленина у нынешнего собственника и передать его в муниципальную собственность. В дворце культуры собираются организовать культурно-досуговую и концертную деятельность, а также развивать клубы для горожан.

Проект комплексного развития территории Рабочего поселка включает три несмежные территории, их площадь — 37,1 га. На его реализацию должно уйти максимум 17 лет с момента заключения договора.

Информационный обзор редакции.