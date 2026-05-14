Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

В Рабочем поселке собираются провести реновацию: в нее попадает и ДК им. Ленина

Микрорайон Рабочий поселок собираются отдать под комплексное развитие территории. Реновация коснется нескольких несмежных территорий на улицах Уральской и Восстания.

Яндекс. Карты
Пресс-служба министерства имущества и градостроительной деятельности Пермского края

Общая площадь территории под реновацию составит 37,1 га. В ее границах находятся аварийные и ветхие дома, нежилые помещения, объекты социального назначения, а также ДК им. Ленина. Самый большой контур на Уральской ограничен улицами Вагановых и Авиационной.

В пресс-службе минимущества рассказали, что на реализацию проекта КРТ уйдет 17 лет. Застройщик должен будет улучшить жилищные условия жителей, ликвидировать 8,7 тыс. м2 ветхого и аварийного жилья и возвести взамен него современные дома, отремонтировать улично-дорожную сеть, а также благоустроить территорию и создать объект социальной инфраструктуры.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: